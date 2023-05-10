وثق فيديو مرعب، قيام صائد ثعابين مدرب في الهند بصيد “كوبرا ملك” عملاقة بيدين عاريتين، ومساعدة عصا فقط، مع تحذير مشدد على المشاهدين بعدم محاولة القيام بهذا الأمر.

وأقدم ضابط خدمة الغابات سوسانت ناندا على نشر فيديو مخيف، على موقع “تويتر”، يكشف عن حية كوبرا يبلغ طولها 15 قدمًا (حوالي 4.5 مترا )، كانت مختبئة في سيارة.

وأظهر الفيديو صائد الثعابين، وهو يمسك بالجزء الخلفي للكوبرا؛ محاولًا توجيهها نحو كيس قماش لوضعها فيه؛ بينما تحاول الكوبرا الإفلات من بين يديه، وبالفعل تَمَكن الصياد من وضع الحية في الكيس بمهارة فائقة، ثم توجه بها إلى غابة قريبة حيث قام بإطلاقها في بيئتها الطبيعية.

وعلق “ناندا” على تويتر: “الكوبرا الملك مهم للحفاظ على التوازن في الطبيعة. هنا تم إنقاذ واحد بطول حوالى 15 قدمًا وإطلاقه في البرية، تمت العملية بأكملها بواسطة صائد ثعابين مدرب.. من فضلك لا تحاول القيام بهذا بنفسك”، مضيفًا: “بسبب هطول الأمطار، يمكن العثور على هذه الثعابين والكوبرا في أماكن كثيرة غريبة”.