قام نادي نانت الفرنسي، أمس الثلاثاء، بإقالة مدربه أنطوان كومبواريه بسبب تواضع نتائج الفريق، وذلك قبل 4 جولات من نهاية الدوري المحلي.

وأفاد نانت بأنه عين مدرب فريقه لتحت 19 عاما، بيار أريستوي للإشراف على الفريق الأول، خلفا لكومبواريه ضمن مهمة البقاء في الدرجة الأولى.

وجاء نانت في المركز الـ17 في الدوري الفرنسي برصيد 32 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن أوكسير أول الناجين من الهبوط.

يُذكر أن كومبواريه أثار الكثير من الجدل مؤخرًا بعدما قرر استبعاد عدد من لاعبي الفريق المسلمين بسبب تمسكهم بالصيام خلال شهر رمضان الماضي، ومن بينهم الجزائري جوان حجام.