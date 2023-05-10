أبعد رجال الأمن والد الدولي النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي ، بعد دخوله في أزمة ومناوشات لفظية مع جماهير ريال مدريد، في ملعب سانتياجو برنابيو أثناء مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسم التعادل (1-1) نتيجة مباراة ريال مدريد وضيفه مانشستر سيتي، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع مناوشات وهتافات من جماهير ريال مدريد ضد والد هالاند وظلت تردد له “وداعا”، وهو ما استدعاه للرد عليهم بمطالبتهم بالصمت، وقام بإلقاء الطعام عليهم وتوجيه إشارة مسيئة للجمهور، حتى تدخل أمن الملعب واخرجه من المقصورة الرئيسية.