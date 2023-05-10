احتل اسم محمد على المرتبة الأولى في برلين بالنسبة للذكور حديثي الولادة، بينما جاء في المرتبة العشرين في كامل ألمانيا، متفوقا بذلك على أسماء أخرى.

وقالت جمعية اللغة الألمانية :”أن اسم محمد سبق أسماء تربعت لفترة طويلة على القائمة على غرار نوح وآدم.”

وأفادت مصادر صحفية بأن هذا الأمر يتعلق بالمواليد الذكور، فيما احتل اسم صوفيا المركز الأول بالنسبة للفتيات في العاصمة الألمانية برلين ليطيح بأسماء أخرى مثل إميليا وإيما.

ويُشار إلى أن أساس القوائم السنوية للأسماء هو البيانات المأخوذة من أكثر من 750 مكتب تسجيل ولادات في جميع أنحاء ألمانيا، بحسب صحيفة دي تسايت الألمانية.

والجدير بالذكر أن الأسماء ليست جميعها مسموحة في ألمانيا، فوفق مجلة شتيرن، فإنه “يمنع تسجيل إي أسم على شهادة الميلاد الألمانية، يمكن أن يسبب لصاحبه مشكلة نفسية مستقبلا، أو أن يصبح محلا للسخرية من قبل أقرانه والمجتمع فيما بعد.