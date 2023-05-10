أوضحت حنان الزهراني أخصائي أول نطق وتخاطب، أسباب التأتأة وأثر العوامل النفسية عليها.

وقالت حنان الزهراني، عبر برنامج “صباح السعودية”، أنه لا يوجد سبب رئيسي للتأتأة ولكن يوجد عوامل بيئية وجينية ونفسية تؤثر عليها، ومنها قيام الأهل باستعجال الطفل في الكلام.

وأشارت أخصائية النطق والتخاطب، إلى أن تبدأ أعراض “التأتأة” من عمر الـ 3 سنوات، ويجب على الأهالي التوجه مباشرة إلى مركز متخصص في حال ملاحظتها على أطفالهم.