أعلن نادي برشلونة رحيل لاعب الوسط سيرخيو بوسكيتس، قائد الفريق، عن الفريق بنهاية الموسم الحالي

ونشر برشلونة بيانا رسميا اليوم الأربعاء أكد فيه أن بوسكيتس، الذي وصفه بـ”واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ النادي”، حسم قراره بالرحيل عن قلعة “كامب نو” بعد رحلة طويلة استمرت ١٨ عاماً مع النادي

وتتنافس عدة أندية سعودية على ضم بوسكيتس (34 عاما)، حيث ارتبط اسم اللاعب بنادي الهلال، فيما أكدت تقارير أن وكيل بوسكيتس يتواجد حاليًا في العاصمة الرياض.