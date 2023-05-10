كشف الناقد الرياضي عادل البطي، أسباب توقعاته بحضور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي.

وقال البطي :” إن أيام اللاعب في فريقه الحالي باريس سان جيرمان غير جيدة، حتى تعاطيه مع الجمهور ليس فيه تناغم”.

وأضاف ” اللاعب محب لناديه السابق برشلونة، وحتى بعد اعتزاله سيعيش هو وأسرته في برشلونة” ، لافتاً إلى أن النادي حالياً وضعه لا يناسب لاستقطاب ميسي من الناحية المادية”.