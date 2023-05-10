كشف الناقد الرياضي عادل البطي، أسباب توقعاته بحضور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي.
وقال البطي :” إن أيام اللاعب في فريقه الحالي باريس سان جيرمان غير جيدة، حتى تعاطيه مع الجمهور ليس فيه تناغم”.
وأضاف ” اللاعب محب لناديه السابق برشلونة، وحتى بعد اعتزاله سيعيش هو وأسرته في برشلونة” ، لافتاً إلى أن النادي حالياً وضعه لا يناسب لاستقطاب ميسي من الناحية المادية”.
عادل البطي يوضح خلال حديثه لـ #في_المرمى أسباب توقعاته بحضور #ميسي إلى الدوري السعودي pic.twitter.com/TXfCvqyQN1
— العربية – في المرمى (@FilMarma) May 9, 2023
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