أكد الدكتور حسن الذيبي، استشاري طب وجراحة العيون، أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية يُلحق ضررًا بالقرنية، كما يمكن أن يؤدي إلى تلف العدسة.

وقال الدكتور حسن الذيبي، عبر برنامج “صباح السعودية”، أن الأشعة فوق البنفسجية تنقسم إلى نوعين: النوع الأول قد يضر الشبكية ومركز البصر وقد يسبب فيها تغيرات تؤدي إلى ضعف النظر خاصة لكبار السن.

وأشار استشاري العيون إلى أن النوع الثاني قد يؤثر على القرنية والعدسة مما يسبب حروق وقد يؤدي إلى زيادة عتامة العدسة، لافتًا إلى أن هناك ضرر إذا استخدمنا عدسات لنظارات شمسية لا يوجد بها فلاتر.