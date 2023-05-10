حصد مركز الملك سلمان للكلى عضو تجمع الرياض الصحي الثاني، المركز الثالث في جائزة أداء الصحة بمسار الكشف المبكر والوقاية على مستوى مستشفيات وزارة الصحة.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لجهود المركز في تطبيق مشروع الإدارة الوقائية والإستراتيجية لحالات التخثر في دائرة الديلزة الدموية خلال جلسة الغسيل الكلوي.

وتضمن المشروع المقدم من مركز الملك سلمان للكلى تقييم كفاءة جميع طاقم التمريض في تغيير مرشحات وأنابيب الغسيل الكلوي المتخثرة، والالتزام بالاحتياطات القياسية عن التوقف عن علاج المريض لمنع التعرض للحوادث المتعلقة بالدم، وتخفيف قلق المريض من خلال توفير التثقيف حول الأسباب المحتملة للتخثر أثناء غسيل الكلى، والتحقق من مستوى صوت الإنذار لآلات غسيل الكلى لضمان حضور الفريق الطبي في الوقت المناسب وعدم تعريض المريض للخطر.

وعبر تجمع الرياض الصحي الثاني، عن فخرهم بمركز الملك سلمان للكلى بتحقيق هذا التكريم، مؤكدين التزامهم بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والعمل على تحسين جودة الرعاية الصحية في المملكة، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام المركز بالجودة والتميز في الخدمات الصحية، ويعد دليلاً على قدرته على المنافسة على المستوى الوطني.