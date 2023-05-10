قال الناقد الرياضي حمدان الغامدي أنه يجب ألا يعود عمر السومة ومحمد العويس إلى الأهلي في الموسم القادم.

وأضاف ” العويس أشوفه فنيا ليس اللاعب الأنسب للأهلي، وذلك لأن شخصيته ترغب التحدي وهذا سيجله يدخل في صدام مع جماهير الأهلي”.

وتابع” الأهلي لديه القدرة الآن أن يتستقطب حارس أجنبي تواكب المرحلة الجديدة”.