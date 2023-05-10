أوضحت طبيبة أمريكية تخطى عمرها قرناً من الزمان، سر الحياة الصحية السعيدة، ذلك السر الذي يبحث جميع البشر على الكرة الأرضية عنه.

وأفادت الطبيبة غلاديز مكغاري (102 سنة) إن عقودا من الخبرات علمتها دروسا لحياة صحية وسعيدة وهادفة، وذلك بحسب ما جاء في كتابها “الحياة الرائعة: 6 أسرار لطبيبة عمرها 102 عام من أجل حياة صحية وسعيدة في كل مرحلة عمرية”.

وأكدت أن الحياة أقصر من اجترارها والنظر في نفس الفكر مرارًا وتكرارًا. ” فمن خلال القيام بذلك.. أنت تعذب نفسك”، لافتة إلى أن الكثير من الناس يعيشون بضغوط غير ضرورية، والأشخاص السعداء والأصحاء هم من يتمكنون من التخلص من تلك الضغوط والتجارب التي لا تفيدهم.

وقالت أن العادة التي جعلتها تمتلك حياة صحية وسعيدة هي التخلص من تلك الضغوطات، والقدرة على الاستثمار بأشياء مفيدة مثل العلاقات والحياة المهنية، مضيفة أن الأشخاص الأسعد هم القادرون على تحديد الوقت المناسب للمضي قدما، وعدم التمسك بأمور قد تشعرهم بالضغط النفسي.