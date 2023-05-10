أكد الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز أنه يحق لجماهير نادي الأهلي ألا تفرح بتحقيقه لدوري يلو، قائلاً إن التاريخ سيبقى شاهدًا على هبوط الفريق.
وقال الجماز :” من حق الجماهير ألا تفرح لأنها لحظة عابرة في تاريخ الأهلي وهبوطه للدرجة الأولى”.
وأضاف ” من الأفضل أن يكمل الأهلي مشواره ويكون بطلاً لدوري يلو”.
#عبدالرحمن_الجماز | @Aljamaz8910
يحق لجماهير #الأهلي أن لا تفرح بتحقيقه لدوري يلو, ولكن التاريخ سيبقى شاهدًا على هبوط الفريق.#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/R77mZJgtQC
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 9, 2023
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