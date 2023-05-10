أكد الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز أنه يحق لجماهير نادي الأهلي ألا تفرح بتحقيقه لدوري يلو، قائلاً إن التاريخ سيبقى شاهدًا على هبوط الفريق.

وقال الجماز :” من حق الجماهير ألا تفرح لأنها لحظة عابرة في تاريخ الأهلي وهبوطه للدرجة الأولى”.

وأضاف ” من الأفضل أن يكمل الأهلي مشواره ويكون بطلاً لدوري يلو”.