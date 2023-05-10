يتجه البعض للبحث عن سيارة بيستون b70 2023 في المملكة، وهي السيارة السيدان الوحيدة في أسطول العلامة الصينية المتوفر في المملكة.

وتنفرد السيارة بتصميمها الذي يُشعرك بأنها واحدة من السيارات الفخمة، فضلاً عن مقصورتها المجهزة بتقنيات متطورة، لا سيما ما تُقدمه من أداء.

وتعتبر بيستون واحدة من السيارات الصينية التي تتمتع بانتشار ليس بالقليل في سوق المملكة؛ حيث تتميز بشكل خاص بما تُقدمه من إصدارات في فئة الـ SUV.

وتتوفر السيارة في المملكة من خلال 3 فئات بتجهيزات مختلفة، وذلك عبر وكيلها الحصري والمحلي شركة تأجير للسيارات.

وجاءت السيارة بالأسعار والفئات التالية:

سعر بيستون b70 2023 كومفرت تبدأ من 83,430 ريال

سعر بيستون b70 2023 بريميوم تبدأ من 94,240 ريال

سعر بيستون b70 2023 ليموزين تبدأ من 103,440 ريال

تتميز بيستون b70 2023 بحصولها على مظهر يجمع بين اللمسات الفخمة والعصرية، لذلك قد يظن البعض أن تنتمي إلى أحد فئة السيارات الفاخرة مع النظرة الأولى.

وتتوفر السيارة أيضًا بعجلات 19 بوصة بتصميم مميز، بجانب المرايات التي تعمل بالكامل بالكهرباء ومدمج بها إشارات انعطاف LED، مع مقابض أبواب منبثقة.

وتستمد السيارة قوتها من محرك تيربو مكون من 4 أسطوانات سعة 2.0 لتر، والذي ينتج قوة 214 حصان، ويأتي المحرك متصلاً بناقل حركة 7 سرعات أوتوماتيك مزدوج القابض، وتصل لسرعة قصوى 200 كم/س، فيما تبلغ كفاءة استهلاك الوقود 15.7 كم/ لتر.