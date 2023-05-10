أوضح الدكتور أيمن الرفاعي المستشار القانوني، الموقف القانوني لاستقالات النصر، مؤكدًا أنه يحق لرئيس النادي رفض استقالة أي عضو ولكن ليس دون مبرر.

وقال أيمن الرفاعي، عبر برنامج “في المرمى” على قناة العربية، أن الاستقالة من منصب مجلس إدارة النادي لا تعتبر رسمية إلا في حال تقديمها لرئيس النادي وذلك في حديثه عن مجلس إدارة نادي النصر، الذي أشار إلى أنه سيُحل في حال رفع عضوان إضافيان باستقالتيهما إلى رئيس المجلس.

وأكد أنه لا تعتبر الاستقالة رسمية إلا في حال تقديمها بشكل رسمي إلى رئيس مجلس الإدارة الذي يملك الحق في القبول أو الرفض، وفي الحالة الأخيرة يجب أن يكون هناك تبرير لذلك.

وأضاف: “حتى يحل المجلس يجب أن يتقدم عضوان آخران باستقالتهما بشكل رسمي إلى رئيس مجلس الإدارة، ويتم الموافقة عليها، بينما يجوز للإدارة إضافة أعضاء جدد إلى المجلس بعد عقد جمعية عمومية غير عادية”.