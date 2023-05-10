أوضح استشاري الأمراض الباطنية و الروماتيزم الدكتور إبراهيم الحمود، أن “الذئبة الحمراء” مرض مناعي متعدد الأعراض ويؤثر على المخ والجهاز العصبي وسببه غير معروف.
وقال الحمود خلال مداخلة على برنامج اليوم المُذاع على قناة الإخبارية:” أن هذا المرض يصيب النساء بنسبة أكبر من الرجال، خاصة الفئة العمرية الصغيرة منهم.”
وأضاف:” أن الذئبة الحمراء مرض متعدد الأعراض يؤثر على الجلد وكذلك القلب والكلى”، لافتًا أن سبب المرض الرئيسي غير معروف وغالبًا يكون هناك استعداد جيني لدى المريض بالإصابة بالمرض .
وأشار إلى أن التعرض لأشعة الشمس يزيد من أعراض المرض خاصةً التهاب المفاصل والطفح في الجلد .
فيديو | استشاري الأمراض الباطنية و الروماتيزم د. إبراهيم الحمود: "الذئبة الحمراء" مرض مناعي متعدد الأعراض ويؤثر على المخ والجهاز العصبي وسببه غير معروف.. ويصيب النساء بنسبة أكبر من الرجال#برنامج_اليوم pic.twitter.com/SAlkCIFhJt
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) May 10, 2023
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