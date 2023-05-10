هاجم الملياردير الأميركي ومالك “تويتر” الحالي إيلون ماسك، تطبيق “واتساب”، لافتاً إلى أن التطبيق “لا يمكن الوثوق به”.

وجاءت تغريدة ماسك تعقيبًا على تغريدة أخرى نشرها أحد مهندسي “تويتر”، ويدعى فؤاد دابيري، أشار فيها إلى أن تطبيق “واتساب” يستخدم في الخلفية ميكروفون الهاتف الخاص به أثناء نومه.

ونشر مهندس “تويتر” صورة من إعدادات هاتفه يظهر فيها استخدام “واتساب” للميكروفون في أوقات مختلفة، وأضاف المهندس أن الصورة جزء من خط زمني أطول، وتساءل عما يجري بخصوص التطبيق.

فيما ردت تويتر على ذلك، حيث أفادت أنها تواصلت مع مهندس “تويتر” الذي واجه مشكلة مع تطبيق “واتساب” على هاتف بيكسل الذي يمتلكه.

وأضافت الشركة أنها تعتقد أن ذلك “خطأ في نظام تشغيل أندرويد يؤدي إلى عرض معلومات مغلوطة في قسم الخصوصية”، مشيرةً إلى أنها تواصلت مع “غوغل” لتقصي المشكلة وعلاجها.