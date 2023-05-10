ظهر شاب يركب على ثور في أحد الشوارع الهندية؛ حيث حاول الشاب المخمور إنشاء فيديو لنشره على السوشيال ميديا، مما جعله يواجه دعوى قضائية، بعدما ألقت الشرطة الهندية القبض عليه.

ولم يخلق الحادث فوضى في منتصف الليل فحسب، بل أدى إلى اتهامات وبلاغات كثيرة، تضمنت إساءة التصرف مع الحيوانات، كما أوضحت قوة الشرطة إنه تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشاب، وتم تحذيره من محاولة مثل هذه الأعمال المثيرة مع الحيوانات في المستقبل.

وقالت شرطة أوتارانتشال، في وقت متأخر من الليل في تغريدة: “مع العلم بالفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول شاب مخمور يركب ثورًا في تابوفان بمدينة ريشيكيش، في وقت متأخر من الليل، تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشباب، وتم تحذيره من إساءة التصرف مع الحيوانات بهذه الطريقة في المستقبل”.