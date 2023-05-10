كشف دراسة أجريت في عام 2018 أن مجففات الأيدي الهوائية التي يتم تركيبها في الحمامات العامة يمكن أن تنشر النفايات البشرية والبكتيريا على نطاق واسع.

وقال الخبراء أن تراكم البكتيريا من مجففات الأيدي يمكن أن ينتج أيضًا عن أشخاص آخرين يلوثون المجففات وفوهاتها.

وأوضحت الدراسة ذاتها أنه من إحدى الأفكار الجيدة هي تركيب مرشحات (فلاتر) هواء جسيمات عالية الكفاءة (HEPA) لفوهات مجفف اليد، لكن هذه المرشحات تحجب حوالي 75 في المائة فقط من البكتيريا.

ومن جانبه، أكد العلماء أن اختيار منشفة ورقية بدلاً من مجفف الأيدي قد يكون الطريقة الأكثر صحية لتجفيف يديك.