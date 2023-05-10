أكد متحدث هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي على توفر آليات وتقنيات أمنية تمكن من صد جميع محاولات التهريب.

وقال الحربي :”لدينا الجاهزية التامة لصد أرباب هذه الآفات من خلال التقنيات الأمنية حيث أن الهيئة متمكنة في هذا الأمر من خلال الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة حفظها الله”.

وأضاف ” لدينا موظفين على مستوى عالي من الكفاءة لمحاربة التهريب مهما تعددت أشكاله، فضلاً عن التقنيات و الآليات التي تكشف مثل هذه المحاولات “.