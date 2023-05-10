أكد متحدث هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي على توفر آليات وتقنيات أمنية تمكن من صد جميع محاولات التهريب.
وقال الحربي :”لدينا الجاهزية التامة لصد أرباب هذه الآفات من خلال التقنيات الأمنية حيث أن الهيئة متمكنة في هذا الأمر من خلال الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة حفظها الله”.
وأضاف ” لدينا موظفين على مستوى عالي من الكفاءة لمحاربة التهريب مهما تعددت أشكاله، فضلاً عن التقنيات و الآليات التي تكشف مثل هذه المحاولات “.
فيديو | متحدث هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي: بدعم القيادة لدينا آليات وتقنيات أمنية تمكننا من صد جميع محاولات التهريب مهما تعددت أشكالها #الحرب_على_المخدرات#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/vwwl68T1h9
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 9, 2023
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