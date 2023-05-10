كشفت شركة أرامكس “Aramex”، المتخصصة بمجال النقل والإمداد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة بالمملكة في كل من جدة، والدمام.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير الائتمان (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة)، رئيس فريق إدارة المرافق (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 9 مايو 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف