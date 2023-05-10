أفادت مؤسسة “روس كوسموس” بأنها تستعد لإطلاق مركبة شحن فضائية هذا الشهر، ستحمل على متنها هدايا وإمدادات للرواد المتواجدين على متن المحطة الفضائية الدولية.

وذكرت خدمة الدعم النفسي للطاقم الروسي المتواجد على متن المحطة: “أنه من المخطط له أن تطلق روسيا في 24 مايو الجاري مركبة الشحن Progress MS-23 نحو المحطة الفضائية الدولية، هذه المركبة ستحمل لرواد المحطة بعض الإمدادات، وستنقل هدية مخصصة لرائد الفضاء الروسي، دميتري بيتيلين”.

وأوضح البيان أن الهدية التي سترسل على متن المركبة للرائد بيتيلين ستكون بمناسبة عيد ميلاده الأربعين الذي سيحتفل فيه على متن المحطة في 10 يوليو القادم، ولن نفصح عن نوع الهدية حاليا حتى لا نفسد المفاجأة.

كما سترسل خدمة الدعم النفسي للطاقم الروسي للرواد الروس في المحطة أيضًا كمية من الأغذية المتنوعة من بينها أطعمة مقدمة من عائلاتهم وأصدقائهم لهم مثل الشوكولا وبعض أنواع البسكويت والحلويات.