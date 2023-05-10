يعاني البعض من انتفاخ البطن بين الحين والآخر، خاصة بعد تناول أطعمة محددة. وعادة ما تختفي هذه الحالة المزعجة من تلقاء نفسها، فيما يوجد طرق عدة للتخلص من هذا الشعور المزعج، ومن ذلك بعض المكونات التي يمكن إضافتها إلى مشروبك الصباحي للمساعدة في تخفيف الانتفاخ.

وأوضحت اختصاصية التغذية تريستا بيست، “القرفة من أفضل التوابل المضادة للالتهابات التي تضاف إلى القهوة”، ويقال إن القرفة تحتوي على “مضادات الأكسدة القوية والمركبات المضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم”.

وقالت أخصائية التغذية ماري سبات إن “القرفة تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن تساعد على تقليل الانتفاخ عن طريق المساعدة على الهضم”، فيما تحتوي القرفة على مركب يسمى سينامالديهيد، والذي يساهم في “حلاوتها الطبيعية”.