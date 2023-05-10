أفاد الدكتور ستانيسلاف بورزيانيتسا، أخصائي الأورام، بأن الصداع واضطراب الرؤية وعدم وضوحها قد يشير إلى الإصابة بسرطان الدماغ.

وقال الأخصائي في مقابلة صحيفة:” أن سرطان الدماغ هو من أمراض الأورام الخطيرة التي تتطور في خلايا الدماغ أو الأنسجة المحيطة به.”

وأضاف:” سرطان الدماغ من الأمراض النادرة 1-2 بالمئة من الحالات، ومع ذلك يمكن أن تكون له عواقب وخيمة لأن الدماغ مسؤول عن النطق والذاكرة والقدرة على التفكير والوظائف الحركية وغير ذلك..”

وتابع:” أن معظم أورام الدماغ ليس لها أي عوامل خطر ونادرا ما تكون وراثية. وعامل الخطر الوحيد الذي تم تحديده هو التعرض للإشعاع المؤين، الذي لسوء الحظ، تستحيل الحماية منه بنسبة 100 بالمئة، ولكن يمكن الاهتمام بالنفس وبالتالي زيادة احتمال اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة، حيث تكون فرص التشخيص الإيجابي أعلى”.

ومن جانبه، أوضح أن سرطان الدماغ كبقية الأورام الخبيثة الأخرى لا تظهر أعراضه مبكرا، حيث يمكن أن يكتشف عن طريق الصدفة أو في مرحلة متقدمة، ومن الأعراض المميزة لهذا السرطان: الصداع والتشنجات والاضطرابات العصبية واضطراب النطق وضعف الأطراف وضعف البصر والذاكرة.

وأكد أنه في السنوات الأخيرة حصل تقدم واضح في علاج سرطان الدماغ والعديد من الأورام الأخرى عن طريق التدخل الجراحي أو استخدام العلاج الشعاعي والكيميائي والعلاج الموجه.