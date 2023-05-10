شهدت مستشفى بولاية راجستان بشمال الهند، ولادة طفل بثلاث أيادي، في ظاهرة طبية نادرة للغاية؛ حيث أوضح الفريق الطبي أن للطفل طرفين في مكانهما الطبيعي، بالإضافة إلى ذراع ثالثة نشأت من ظهره.

وجاء تشخيص الأطباء للحالة بما يعرف بـ”كثرة الأطراف” (polymelia)، وهو عيب خلقي بنتج عنه امتلاك المصاب لعدد أكثر من المعتاد من الأطراف، وهي حالة طبية نادرة، تم الإبلاغ عنها مرات قليلة في الأدبيات الطبية.

وظهرت “الذراع الثالثة” أقصر من الأذرع الأخرى، مع وجود يد في النهاية بها نحو ثلاثة أصابع فقط، فيما لم يذكر الأطباء كيف يمكن علاج الطفل، لكن في حالات سابقة كان يتم بتر الأطراف الزائدة.