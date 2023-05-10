قررت منصة “واتساب” المملوكة لشركة “ميتا- بلاتفورمز” الأمريكية، إطلاق تطبيقها الرسمي لنظام تشغيل الساعات الذكية Wear OS، الأمر الذي يتيح للمستخدمين استقبال وإرسال الرسائل النصية والصوتية عبر ساعات اليد.

وأفادت المنصة، وفقاً لموقع “wabetainfo” المتخصص، أنها تدعم نظام تشغيل الساعات الذكية Wear OS من خلال الإصدار التجريبي ذي الرقم 2.23.10.10، وهو إصدار مخصص لساعات “أندرويد” الذكية.

وأشارت إلى أن هذا التطبيق يعرض أيقونة للوصول إلى جهات الاتصال، وأخرى للوصول إلى الرسائل الصوتية، كما يعرض عدد الرسائل غير المقروءة الموجودة في صندوق الوارد.