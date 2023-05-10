أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن فتح باب التوظيف في برنامج التدريب التعاوني عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.

وأوضحت شروط القبول :

1- أن يكون التدريب متطلبًا للتخرج من أحد الجامعات أو الكليات المعتمدة وان يتم الترشيح من قِبل المؤسسة التعليمية.

2- لا يقل المعدل التراكمي عن 2.5 من 4 أو 3.5 من 5.

3- بمدة لا تقل عن (8) ثمانية أسابيع ولا تزيد عن (7) شبعة أشهر.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/10/28هـ الموافق 2023/05/18م، وذلك من خلال الموقع