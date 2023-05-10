كشفت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، والجبيل.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مستشار وظيفي أول (الرياض)، مستشار وظيفي (الرياض)، مهندس صناعي (الرياض)، جامع/ الحسابات (الجبيل)، مستشار تقني (الرياض)، مهندس إنتاج (الرياض)، أخصائي دعم فني (الرياض)، مصمم أنظمة (الرياض).

وأشارت إلى أنّ التقديم بدءًا من تاريخ 9 مايو 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف