استقر الأرجنتيني رامون دياز، مدرب نادي الهلال، على إشراك الثنائي عبد الله عطيف ومحمد كنو في خط وسط الفريق، خلال مباراته المقبلة أمام الوحدة، أمسية الجمعة 12 مايو في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين “أغلى الكؤوس”.

وجاء قرار دياز بالاعتماد على عطيف وكنو في خط وسط أمام الهلال أمام الوحدة، في ظل إيقاف اللاعب الكولومبي غوستافو كويلار، وإصابة قائد الفريق، سلمان الفرج، التي أنهت موسمه الحالي مع الهلال.

وتأهل الهلال إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الملك عقب الفوز على الاتحاد (0-1) خلال الأشواط الإضافية، بعد نهاية الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل (0-0)، وجاء هدف تأهل “الزعيم” بالنيران الصديقة عن طريق المدافع المصري، أحمد حجازي، بالخطأ في مرماه.