تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات القطاع زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية لشهر أبريل/نيسان والتي قد تعطي مؤشرا لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقبل بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض خام برنت 58 سنتا إلى 76.86 دولار للبرميل في الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56 سنتا إلى 73.15 دولار ليقلص مكاسب الجلسة السابقة.

وفي إشارة محتملة على ضعف الطلب، ارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 مايو/أيار فيما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 399 ألف برميل حسبما أفاد معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء وفقا لمصادر في السوق.