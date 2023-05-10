قال الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي، إن الاستقالات التي حدثت في النصر هي بداية لاستقالات قادمة، موضحا أنها أتت كاعتراض على سياسة النادي في اتخاذ القرارات المهمة.

وتابع عبدالرحمن الحميدي: مجلس إدارة النصر سيتم حله بالكامل؛ ولذا اتخذا خطوة مبكرة.

يذكر أن تركي المشيقح ومحمد الشتوي قدما استقالتهما من عضوية مجلس إدارة نادي النصر.