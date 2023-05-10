قال الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي، إن الاستقالات التي حدثت في النصر هي بداية لاستقالات قادمة، موضحا أنها أتت كاعتراض على سياسة النادي في اتخاذ القرارات المهمة.
وتابع عبدالرحمن الحميدي: مجلس إدارة النصر سيتم حله بالكامل؛ ولذا اتخذا خطوة مبكرة.
يذكر أن تركي المشيقح ومحمد الشتوي قدما استقالتهما من عضوية مجلس إدارة نادي النصر.
#برا_18 | عبدالرحمن الحميدي:
حسب مصادرنا في "برا 18" الاستقالات التي حدثت في #النصر هي بداية لاستقالات قادمة وهي أتت كاعتراض على سياسة النادي في اتخاذ القرارات المهمة.. ومجلس إدارة #النصر سيتم حله بالكامل.@A_AlHameedi
#SSC pic.twitter.com/OFUAZQHWP6
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 9, 2023
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