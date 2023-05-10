تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫11622 مقابل الريال الواحد 0٫24294

الدولار:3٫75029 مقابل الريال الواحد 0٫26665

درهم إماراتي:1٫02129 مقابل الريال الواحد 0٫97915

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74150

دينار أردني: 5٫28663 مقابل الريال الواحد 0٫18916

دينار كويتي: 12٫23411 مقابل الريال الواحد 0٫08174

دينار بحريني: 9٫94713 مقابل الريال الواحد 0٫10054

الريال القطري: 1٫03009 مقابل الريال الواحد 0٫97079

الدرهم المغربي: 0٫37683 مقابل الريال الواحد 2٫65631

الجنيه المصري: 0٫12138 مقابل الريال الواحد 8٫23904