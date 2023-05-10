كشف المختص النفسي أسامة الجامع، عن طرق التعامل مع المشاعر السلبية.

وقال أسامة الجامع: الإنسان الذي لديه مشاعر سلبية لديه استجابة لهذه المشاعر إما أن تكون استجابة طبيعية سليمة أو استجابة غير طبيعية وغير سليمة.

وأشار: إذا استطاعت أن تدرك استجابتك كيف تكون استطاعت تحسين حالتك النفسية بمعني أن المرة الأولى تعرف أنك في حالة غضب وبعد ذلك تدرك أن الاستجابة التي تريد القيام بها.

وتابع: أول حاجة تعطي اسم للشعور السلبي الذي بداخلك ثم تدرك ما تقوم به بعد ذلك سواء هدوء أو صراخ أو المشي بعيدا، فهذا له علاقة بإدراكك للفعل ما بعد الشعور ولكن لا تستطيع الوصول لهذه المرحلة ما لم تتعرف على شعورك وتعطيه اسم.