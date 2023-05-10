شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام في احدث ظهور لها.

وظهرت زينب بإطلالة جريئة وجذابة، وارتدت فستان مثير ومكشوف باللون الأبيض مصمم من الدانتيل الشفاف، قصير، ذا أكمام طويلة، ومكشوف البطن، مما أبرز أنوثتها وقوامها الساحر الممشوق.

و اعتمدت زينب فياض على تصفيفة شعر مميزة حيث تركت خصلاتها البني اللامعة تتدلى على كتفيها بشكل أنيق، كما وضعت مكياجاً ناعماً، يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون النود اللامع، مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.