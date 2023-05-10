أدانت المحكمة الجزائية في جدة، 18 متهماً، بينهم 17 مواطناً ومواطنة، إضافة إلى مقيم من الجنسية السورية، تعاطوا وحازوا 8 أصناف من المخدرات داخل شاليه بجدة.

وشمل حكم الإدانة تعاطي وحيازة المدانين الكوكايين والشبو والحشيش والاجتماع على مفسدة، كما شملت الأحكام السجن والمنع من السفر، وفق “عكاظ”.

واتضح أن من بين المحكومين رجال وسيدات أعمال وتجاراً ومديرة تسويق وطالبات بكليات التمريض والصيدلة، كما صادقت محكمة الاستئناف على الأحكام بعد أن قدم المدانون مذكرات اعتراض على الأحكام، وبلغ مجموع أحكام السجن 80 عاماً، بالإضافة إلى عقوبة تبعية بمنعهم من السفر لمدد متفاوتة.