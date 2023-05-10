قال الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، إن رسوم ناقلات النفط العملاقة تهوي 75% بعد خفض الشحنات عالمياً.

وأوضح عبدالحميد العمري، أن الهبوط يدل على تغيّر مُقدَّرات السوق، إذ تلقت أسعار الناقلات دعما طوال عام تقريبا بسبب الاضطرار للإبحار مسافات أطول في ظلّ بحث المشترين عن بدائل النفط الروسي.

وتابع: أدى ذلك -مع عمليات السحب من الاحتياطيات الأميركية- إلى زيادة أرباحها اليومية على 100 ألف$ لأول مرة منذ 2020، مضيفا: يُرجَّح أن يوفر هذا التراجع بعض الراحة لسوق النفط، إذ واجهت شحنات المراجحة طويلة المدى صعوبةً أكبر بسبب ارتفاع أسعار الشحن، وتعمل تكاليف الشحن المنخفضة عموماً على تسهيل نقل الشحنات في جميع أنحاء العالم.