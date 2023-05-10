حذر الأمن العام المواطنين والمقيمين من تعاطي مادة الإمفيتامين المخدر، مبينا آثاره وأضراره السلبية على الصحة العامة.

وأوضح الأمن العام في تغريدة بموقع تويتر، يؤدي تعاطي مادة الإمفيتامين المخدر إلى العزلة والشك والعصبية والعنف.

وكشف الأمن العام عن أضرار تعاطي مادة الإمفيتامين المخدر، حيث جاءت على النحو التالي:

السكتة القلبية، والجلطة الدماغية، والفشل الكلوي، ومن ثم الموت.

شحوب الوجه، والشفتين، وتشنجات لا إرادية في الوجه.

زيادة ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة التعرق.

الأوهام، والهلوسة البصرية والسمعية.

العزلة، والشك، والعصبية، والعنف.

ضعف الشهية.