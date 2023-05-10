فتحت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن باب التقديم على برنامج استقطاب موهوبات المرحلة الثانوية، والذي يهدف إلى وضع معايير ومحفزات لاستقطاب الموهوبات من خريجات الثانوية العامة، في مجالات محددة ووفق معايير معينة، ويستمر التقديم إلى يوم الاثنين 15 مايو 2023م.

ويستهدف البرنامج استقطاب خريجات الثانوية الموهوبات، والمتوقع تخرجهن بنهاية عام 1444هـ، في عدد من برامج البكالوريوس، هي: الفنون البصرية، تصميم الأزياء والنسيج، الأدب الإنجليزي والدراسات الثقافية، اللغة الصينية، الترجمة/ اللغة الفرنسية، بالإضافة إلى دبلومي إدارة الضيافة، وإدارة السياحة والسفر.

ويُتاح التقديم على تلك البرامج من خلال بوابة استقطاب الموهوبات وفق الشروط المحددة لكل منها، وبحسب المواعيد المعلنة في الجدول الزمني، للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا