أكد المستشار القانوني عمر الجهني، أن هناك جرائم بموجبها يتم فصل الموظف في الخدمة المدنية ليست الجنائية فقط.

وقال الجهني خلال برنامج “سيدتي”: “من بين هذه الجرائم الرشوة وإفشاء أسرار العمل، والانقطاع عن العمل 15 يوما متصلو او 30 يوم منفصلة يتم طي قيده أيضا بقوة النظام”.

وأضاف: “في السابق كانت الوظيفة الحكومية أمان بوجهة نظر الكسولين، لكن مع تغير المنظومة والتفكير الاقتصادي والحاجة للمزيد من الجهد هناك مفاضلة ومكافئة للمجتهد”.

المستشار القانوني د. عمر الجهني: في السابق كانت الوظيفة الحكومية أمان بوجهة نظر الكسولين، لكن مع تغير المنظومة والتفكير الاقتصادي والحاجة للمزيد من الجهد هناك مفاضلة ومكافئة للمجتهد @dr_omaraljehani#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/L8a2qHReIk — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 9, 2023