قال حساب المواطن أنه يتم صرف المبلغ المرتجع مع مبلغ الدعم الشهري في حسابات المستفيدين من البرنامج.

جاء ذلك ردًّا من حساب المواطن على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، مساء اليوم الثلاثاء.

كان برنامج حساب المواطن أودع 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة