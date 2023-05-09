وثق مقطع فيديو التقطه المصور الجوي مفلح الحارثي ، أكوام البرد المتراكمة في الحرجة وغضار في محافظة بلقرن بمنطقة عسير جنوب المملكة.
وأبان الفيديو ، البرد والثلوج ترسم لوحة جمالية على الطرقات والمساحات الصحراوية الواسعة وسط استمتاع الأهالي والأطفال .
وتشهد عدة مناطق بالمملكة هذه الأيام أمطار ربيعية ، وتساقط للبرد في مشهد بديع .
شاهد.. أكوام البرد في #الحرجة و #غضار في محافظة #بلقرن بمنطقة #عسير جنوب #السعودية
عبر:@mf5588mf pic.twitter.com/SHfG3dEwy2
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 9, 2023
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