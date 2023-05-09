وثق مقطع فيديو التقطه المصور الجوي مفلح الحارثي ، أكوام البرد المتراكمة في الحرجة وغضار في محافظة بلقرن بمنطقة عسير جنوب المملكة.

وأبان الفيديو ، البرد والثلوج ترسم لوحة جمالية على الطرقات والمساحات الصحراوية الواسعة وسط استمتاع الأهالي والأطفال .

وتشهد عدة مناطق بالمملكة هذه الأيام أمطار ربيعية ، وتساقط للبرد في مشهد بديع .