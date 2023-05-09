روى بعض أسر مدمني المخدرات معاناتهم من إدمان أبنائهم وبناتهم، وكيف اكتشفوا أنهم يتعاطون المخدرات.

وقال أحد الآباء خلال لقاء مع قناة الإخبارية: إن الخلافات تصل إلى المذابح أحيانًا، بينما روت إحدى المواطنات لحظة اكتشاف إدمان ابنتها مشيرةً إلى أنها حاولت الدخول إلى غرفة ابنتها ذات مرة، إلا أن ابنتها أغلقت الباب بشكل محكم من الداخل، وبعد الإلحاح عليها بسرعة فتح الباب.

وتابعت أنها دخلت وجدت رائحة غريبة بغرفتها، ثم كشفت مفرشًا فوجدت الورق ملفوفًا، ” والعدة كاملة” على حسب وصفها، مشيرة إلى أنها أخذت قرارًا يومها شديدًا؛ حيث سحبت منها الهاتف المحمول، وحبستها بالمنزل، ولم تسمح لها بالذهاب إلى الجامعة، وأخبرت والدها بالأمر.

كما روى أحد الآباء معاناته حينما اكتشف إدمان ابنته الحشيش، مضيفًا: أنا كنت أكذب على نفسي، وحينما علمت ما كنت أستوعب، أقول لها، كيف دخلتِ هذه الطريقة إنها تدخن الحشيش.