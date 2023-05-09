تحدث ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، عن أسباب الخسارة من المنتخب الوطني في مونديال قطر 2022.

وقال سكالوني: “خسرنا لأنها تلك هي أحكام كرة القدم ويمكن أن يحصل بها ذلك، فحتى لو كنت متفوقا على خصمك، يكفي أن تفقد التركيز دقيقة حتى يباغتك”.

وأضاف مدرب الأرجنتين: “وهذه الهزيمة جعلتنا نستفيق وننظر بواقعية أكثر للأمور كي لا نخفق مجددا”.

وبخصوص الأنباء التي تتردد حول انتقال ليونيل ميسي إلى الهلال، قال سكالوني: “هذا الأمر لا يؤثر علينا كمنتخب، فهو دائما سعيد بالالتحاق بصفوفنا ويلعب بالأسلوب الذي يروق لنا، ونحن نحتاج دائما لأن يكون مسرورا ونأمل أن يقرر مستقبله بما يناسبه ويجعله سعيدا”.