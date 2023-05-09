تحدث ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، عن أسباب الخسارة من المنتخب الوطني في مونديال قطر 2022.
وقال سكالوني: “خسرنا لأنها تلك هي أحكام كرة القدم ويمكن أن يحصل بها ذلك، فحتى لو كنت متفوقا على خصمك، يكفي أن تفقد التركيز دقيقة حتى يباغتك”.
وأضاف مدرب الأرجنتين: “وهذه الهزيمة جعلتنا نستفيق وننظر بواقعية أكثر للأمور كي لا نخفق مجددا”.
وبخصوص الأنباء التي تتردد حول انتقال ليونيل ميسي إلى الهلال، قال سكالوني: “هذا الأمر لا يؤثر علينا كمنتخب، فهو دائما سعيد بالالتحاق بصفوفنا ويلعب بالأسلوب الذي يروق لنا، ونحن نحتاج دائما لأن يكون مسرورا ونأمل أن يقرر مستقبله بما يناسبه ويجعله سعيدا”.
حصرياً.. برنامج ضيفنا |
شاهد ماذا قال ليونيل #سكالوني مدرب منتخب #الأرجنتين عن الأنباء التي تتردد حول انتقال #ميسي إلى #الهلال السعودي#قنوات_الكاس pic.twitter.com/S5hzz0XEiO
— قنوات الكاس (@alkasschannel) May 9, 2023
حصرياً.. برنامج ضيفنا |
ليونيل #سكالوني مدرب منتخب #الأرجنتين: هذه أسباب الخسارة من #السعودية في بداية مشوارنا في #مونديال_قطر 2022#قنوات_الكاس pic.twitter.com/bDslsWCpjg
— قنوات الكاس (@alkasschannel) May 9, 2023
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