أكد مورّد في قطاع الأغذية عدم صحة ما يردده البعض من أن محل بيع الخضار يكسب شهرياً 60 ألف.

وأضاف أن أرباح المحلات قد تتراوح من 6 إلى 9 آلاف ريال، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأكد أن الدلال هو المتحكم في الأسعار، ويرفعون على المحل نفسه، مشيرا إلى أن مصروفات المحل ارتفعت عما كان في السابق، وأصبح تجهيزات محل الخضار حاليا يكلف من 60 إلى 70 ألف ريال.