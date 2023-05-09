وصلت إلى مطار بورتسودان الدولي بالسودان، اليوم، الطائرة الإغاثية الأولى ضمن الجسر الجوي السعودي الإغاثي الذي يسيِّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها المساعدات الإغاثية التي تشتمل على السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية وتزن 10 أطنان؛

كما وصل إلى المطار ذاته الطائرة الإغاثية السعودية الثانية تحمل على متنها 10 أطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.

يذكر أن ذلك يأتي إنفاذًا لتوجيهات خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود،وصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز،وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء للتخفيف من معاناة المتضررين في السودان.