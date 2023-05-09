كشف الضابط برتبة عميد متقاعد، حسن الأسمري ، تفاصيل اقتراحه بتطبيق حد الحرابة على مهربي المخدرات بالمملكة.

وقال “الأسمري” خلال لقاء له مع “الشرق الأوسط” أن الملك فهد -رحمه الله- استحسن الفكرة، وأمر جميل الميمان بالانتقال إلى مكتبي، وقال لي “لا يوجد حكم إعدام، في هذه الجريمة (تهريب المخدرات)، نحن بصعوبة نستصدر أمر بالسجن، مدته 5 سنوات أو 10 سنوات، أو 15 سنة، حسب كبر الجريمة” ، وتابع بأنه قال له ” لماذا لا نجرب، هذا ماهو فساد في الأرض؟”، أنا من رأيي يتم حكم الإعدام، لماذا لا نعمل مثل سنغافورة؟ “.

وأضاف: “تم تبني المقترح، وصدر قرار هيئة كبار العلماء، بتنفيذ حكم الإعدام فيهم، وأول واحد يعدم كان حقي جادو محمد”.