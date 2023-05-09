أعلنت وزارة الخارجية، مساء اليوم، استئناف المملكة عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا.

وأضافت أن ذلك يأتي انطلاقاً من روابط الأخوة التي تجمع شعبي المملكة وسوريا، وحرصا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ولفتت إلى أن القرار أخذ في الاعتبار القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية الذي انعقد في القاهرة بتاريخ 17 / 10 / 1444هـ الموافق 7 / 5 / 2023م، القاضي باستئناف مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، وعملاً منها بمبادئ ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والمواثيق والأعراف الدولية.