أوضح الاستشاري النفسي د. محمد القحطاني ، أن علاج الشخصية القلقة يركز على جانبين: الدوائي بمضادات الاكتئاب والقلق ، والنفسي بالجلسات العلاجية .

ووجه “القحطاني” نصائح لتجنب القلق والتي من بينها : عدم إعطاء الشيء أكبر من حجمه ، التنظيم ، مخالطة الإيجابيين .

ولفت “القحطاني” إلى أن القلق يتحول من طبيعي لمزمن إذا تم إعطاء الأمور أكبر من حجمها وتضخيمها ، متابعاً أن الشخصية القلقة في الأم تعطل حياة الأسرة.

وأضاف أن الشخصية القلقة ليست سلبية بشكل عام، وهي سمة داخل الشخص تجعله دائما مهتم بالأمور صغيرها وكبيرها .