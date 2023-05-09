أوضح الاستشاري النفسي د. محمد القحطاني ، أن علاج الشخصية القلقة يركز على جانبين: الدوائي بمضادات الاكتئاب والقلق ، والنفسي بالجلسات العلاجية .
ووجه “القحطاني” نصائح لتجنب القلق والتي من بينها : عدم إعطاء الشيء أكبر من حجمه ، التنظيم ، مخالطة الإيجابيين .
ولفت “القحطاني” إلى أن القلق يتحول من طبيعي لمزمن إذا تم إعطاء الأمور أكبر من حجمها وتضخيمها ، متابعاً أن الشخصية القلقة في الأم تعطل حياة الأسرة.
وأضاف أن الشخصية القلقة ليست سلبية بشكل عام، وهي سمة داخل الشخص تجعله دائما مهتم بالأمور صغيرها وكبيرها .
نصائح الاستشاري النفسي د. محمد القحطاني لعدم تحول القلق الطبيعي إلى مزمن @10mfq10#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/dsVg5kR4Hs
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 9, 2023
د. محمد القحطاني – استشاري نفسي : علاج الشخصية القلقة منه الدوائي بمضادات الاكتئاب والقلق ، والجانب النفسي بالجلسات العلاجية @10mfq10#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/mhOLjADK0S
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 9, 2023
د. محمد القحطاني – استشاري نفسي يشرح سبب تغريدة الأم المراجعة للعيادة النفسية مع ابنتها @10mfq10#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/fZCWq9a1QI
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 9, 2023
د. محمد القحطاني – استشاري نفسي: هناك محاور أربعة لتشخيص الاضطراب النفسي، وهنا فقط يتحول القلق إلى أمر سلبي @10mfq10#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/u2ANtELdZY
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 9, 2023
د. محمد القحطاني – استشاري نفسي: الشخصية القلقة ليست سلبية بشكل عام، هي سمة داخل الشخص تجعله دائما مهتم بالأمور صغيرها وكبيرها @10mfq10#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/I1Fl95ayw4
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 9, 2023
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