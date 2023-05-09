روى المواطن فيصل الشمري تفاصيل إنقاذه لعشرات الأشخاص من طلقات نارية خلال حضوره إحدى المناسبات.

وقال الشمري خلال برنامج “ياهلا”: “كنت مدعو لمناسبة، ولمحت شخص يطلق النيران ومسكته وخرجت عدة طلقات نارية لكن الحمدلله لم تحدث إصابة خطيرة”.

وكان المواطن قد حاول قبل أيام توقيف شخص كان يطلق النار خلال مناسبة بإحدى القاعات بحائل بها أكثر من 400 شخصاً، ولم يدرك أنه أصيب بطلق ناري في قدمه إلا بعد انتهاء الموقف.

تصدى لطلقات نارية لينقذ عشرات الأرواح..

بطل الواقعة "فيصل الشمري" يروي لياهلا التفاصيل الكاملة #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/RP1yz6i1Yw — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 9, 2023

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