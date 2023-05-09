قالت دعاء ميرة، مستشارة موارد بشرية، إن المدير الذي يلجأ لتعنيف الموظفين معنوياً تنقصة الكفاءة وغير مؤهل لمنصبه.

ونصحت الموظف الذي يتعرض للتعنيف إلى التواصل بشكل فعال مع مديره ومحاولة حل هذه المشكلة، وفقا لما ذكرته في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضافت أنه في حال عدم التوصل لحل فعلى الموظف التوجه للسلطة الأعلى بالإدارة لتقديم شكوى، أو الذهاب إلى وحدة العناية بالموظفين أو مركز الإرشاد النفسي.

ماذا يفعل الموظف الذي يتعرض لتعنيف معنوي في العمل لإثبات حقه؟.. مستشارة موارد بشرية تُجيب #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/b2HIWmxA7K — روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 9, 2023