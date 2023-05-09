كشف ‏العضو الذهبي السابق لنادي النصر سعد آل مغني، أن إدارة النصر، قد أكدت في خطاب لها بأن النادي معروف باسم (نادي الفقر).

وأوضح آل مغني أن إدغرة النصر تقدمت بشكوى ضد الإعلامي الاتحادي محمد البكيري على خلفية ذلك.

وقال آل مغني: “معلومة، إدارة النصر تقدمت بشكوى ضد الاعلامي البكيري، عندما ذكر في برنامج نادي الفقر الإدارة ذكرت بأن البكيري يقصد بنادي الفقر النصر”.

وأضاف: “عندما طلب الاإثبات من الإدارة بأن البكيري يقصد بنادي (الفقر) نادي النصر أصدرت خطاب موقع و مختم

بأن نادي النصر معروف في الوسط الرياضي بنادي الفقر!”.

وكان محمد البكيري نشر تغريدة في وقت سابق عن الأندية التي تفخر بإنجازات الآخرين.

وقال البكيري في تغريدته : ” ألا زال أهل الفقر يفرحون بما يحققه غيرهم ؟! نصيحة انهض يا فقير واعتمد على نفسك ” .

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